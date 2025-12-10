Еврокубок. "Апоэль" победил "Гамбург"
время публикации: 10 декабря 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 07:30
В матче десятого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Гамбург" 86:76.
"Красные2 одержали 8 побед и лидируют в группе А.
После 10 минут 27:21, 20 - 48:40, 30 - 64:57.
Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Кассиус Уинстон (21 + 3 подбора + 2 передачи), Хадин Кэррингтон (19 + 3 подбора + 2 передачи) и Джаред Харпер (17 + 6 подборов).
