На фоне понижения температуры и осадков на вершине горы Хермон выпал снег. Пока нет прогноза по образованию устойчивого снежного покрова.

Ночью температура на горе Хермон была около 0 градусов.

Ожидаются осадки, в том числе и снег, на вершине Хермона и в четверг, 11 декабря. В конце недели осадки на Хермоне не прогнозируются.

Первый слабый снегопад на вершине Хермона фиксировался в этом сезоне в ночь на 14 ноября.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне был зафиксирован 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.