Жирные кислоты Омега могут объяснить, почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера встречается у женщин примерно вдвое чаще, чем у мужчин. Это может быть связано с большей продолжительностью жизни, гормональными особенностями, отличиями в работе иммунной системы, а также социальными факторами, например уровнем образования.

В рамках исследования Королевского колледжа Лондона специалисты изучили липидный состав крови у трех групп: 306 пациентов с болезнью Альцгеймера, 165 человек с легкими когнитивными нарушениями и 370 здоровых добровольцев. Липиды – это жировые соединения, которые делятся на насыщенные и ненасыщенные: первые часто связывают с вредом для здоровья, вторые – с пользой.

У женщин с болезнью Альцгеймера обнаружили более высокий уровень насыщенных липидов и более низкий уровень ненасыщенных, тогда как у мужчин подобной зависимости не отмечалось. По словам исследователей, это может указывать на то, что из-за особенностей метаболизма в мозг женщин поступает меньше омега-жирных кислот, которые играют важную роль в его питании. Ранее уже было установлено, что диеты, богатые омега-3, например средиземноморская, положительно влияют на здоровье сердца, мозга и других органов. Также есть данные, что у людей среднего возраста более высокое содержание омега-3 в крови связано с лучшими когнитивными показателями.

Однако прием омега-3 в виде добавок у пожилых людей с уже диагностированной деменцией, как показали исследования, не улучшает работу мозга и не замедляет прогрессирование заболевания.

Таким образом, низкие уровни омега-жирных кислот характерны именно для женщин с болезнью Альцгеймера, что указывает на возможные различия в развитии и течении болезни у разных полов.