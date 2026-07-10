Минздрав проверил сеть "Мерказ а-Ахлакот" из-за подозрения на использование формальдегида

Министерство здравоохранения сообщило о масштабной проверке сети салонов "Мерказ а-Ахлакот" после сообщения о возможном использовании формальдегида – канцерогенного вещества – в средствах для выпрямления волос EMMA FLEX.

Проверки прошли в девяти филиалах сети: в Нетании, Холоне, Тель-Авиве, Йехуде, Кфар-Сабе, Петах-Тикве, Реховоте, Ришон ле-Ционе и Рамле. В нескольких салонах были обнаружены материалы и продукты без надлежащей маркировки: без опознавательных этикеток, с маркировкой только на иностранном языке или без возможности установить происхождение, производителя, импортера и состав.

Эти продукты были изъяты из салонов. Кроме того, минздрав взял образцы для лабораторных проверок.

Минздрав предупреждает, что использование средств для выпрямления волос неизвестного происхождения или без законной маркировки может представлять серьезный риск для здоровья. Ведомство рекомендует делать такие процедуры только в салонах с лицензией и проверять используемые средства в базе косметической продукции минздрава.

При ухудшении самочувствия после процедуры – в том числе резком снижении количества мочи, отеках, тошноте, рвоте, сильной слабости, болях в животе или спине, одышке, спутанности сознания – следует немедленно обратиться к врачу или в приемный покой и сообщить, какое средство использовалось.