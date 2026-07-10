Минздрав предупредил об опасности купания на пляжах Нагарии

Министерство здравоохранения предупредило об опасности купания и занятий водным спортом на пляжах "Галей-Галиль" Северный и Южный в Нагарии.

Предупреждение опубликовано из-за аварийного сброса сточных вод из городской канализационной системы и их попадания в море.

Минздрав просит воздержаться от купания и водной активности на этих пляжах до публикации нового уведомления.