Минздрав предупредил об опасности купания на пляжах Нагарии
время публикации: 10 июля 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 13:13
Министерство здравоохранения предупредило об опасности купания и занятий водным спортом на пляжах "Галей-Галиль" Северный и Южный в Нагарии.
Предупреждение опубликовано из-за аварийного сброса сточных вод из городской канализационной системы и их попадания в море.
Минздрав просит воздержаться от купания и водной активности на этих пляжах до публикации нового уведомления.
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