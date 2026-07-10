NYT: Катар пытается снизить напряженность между США и Ираном

Катар ведет переговоры с США и Ираном, пытаясь снизить напряженность после резкого обострения кризиса на Ближнем Востоке в последние дни. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два информированных источника.

По сведениям авторов публикации Адама Разгона и Юэна Уорда, дипломатические контакты начались после серии инцидентов, которые привели к новой эскалации между Вашингтоном и Тегераном.

Кризис начался с иранских атак на танкеры в Ормузском проливе (причем среди прочих пострадало катарское судно), после чего США нанесли удары по целям на территории Ирана. Затем иранский "Корпус стражей исламской революции" атаковал объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Катар, ранее уже выступавший посредником в региональных кризисах, пытается добиться деэскалации и предотвратить дальнейшее расширение конфликта.