Итоги операций ЦАХАЛа за неделю: удары в Ливане, ликвидации в Газе, задержания в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные об операциях израильских сил за последнюю неделю в Ливане, Газе, Иудее и Самарии.

Силы ЦАХАЛа продолжали действовать в "зоне безопасности" на юге Ливана. По данным армии, в деревне Мадждаль-Зун были уничтожены два подземных туннеля. Кроме того, ВВС и наземные силы нанесли более 20 ударов в ответ на нарушения прекращения огня со стороны террористической организации "Хизбалла". Были ликвидированы несколько боевиков, представлявших угрозу израильским силам.

В секторе Газы ЦАХАЛ уничтожил подземные туннели общей протяженностью около 200 метров. Операции по поиску и уничтожению туннелей велись главным образом в районе Хан-Юниса. Также были ликвидированы более 10 боевиков, в том числе командиры ХАМАСа, боевики, занимавшиеся восстановлением инфраструктуры организации, и участники нападения на Израиль 7 октября.

В Иудее и Самарии в ходе десятков операций были задержаны около 70 разыскиваемых, включая подозреваемых в подготовке терактов в ближайшее время, сторонников ХАМАСа, участников бросания камней и бутылок с зажигательной смесью, а также торговцев и владельцев оружия. Были изъяты материалы для изготовления взрывных устройств, боеприпасы, пистолет, граната, самодельный пистолет-пулемет "Карло" и автоматическая винтовка M-16.

В ЦАХАЛе также заявили, что продолжают операции по пресечению контрабанды и укреплению обороны вдоль восточной и западной границ.