Первая в мире вакцина от хламидиоза одобрена для коал

Австралийский регулятор в области ветеринарии впервые в мире одобрил использование вакцины, которая защищает коал от хламидиоза – болезни, приводящей к тяжелым инфекциям, бесплодию, слепоте и гибели животных. Препарат, созданный учеными Университета Саншайн-Коста, стал значимым шагом в сохранении популяции этих символичных для Австралии сумчатых.

Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным препаратам (APVMA) недавно дало разрешение на производство и широкое применение вакцины, классифицированной как средство неосновного использования. До появления вакцины единственным способом лечения хламидиоза у коал были антибиотики. Однако их применение нередко нарушает способность животных переваривать эвкалиптовые листья – единственный источник их питания, что может приводить к истощению и даже гибели. Более того, антибиотики не всегда предотвращают повторное заражение, оставляя популяции коал под серьезной угрозой.

Исследование показало, что вакцина уменьшает вероятность проявления симптомов хламидиоза у коал в период размножения и снижает смертность от болезни в дикой природе как минимум на 65%. Вакцина была протестирована на сотнях диких коал, а также на животных в неволе и в клиниках для диких животных на протяжении нескольких поколений. Препарат создан на основе основного белка наружной мембраны бактерии Chlamydia pecorum (MOMP) и обеспечивает три уровня защиты: уменьшение вероятности заражения, предотвращение развития клинических симптомов и, в некоторых случаях, облегчение уже существующих проявлений болезни.

Бустер вакцины также состоит из трех компонентов, и команда особенно гордится тем, что смогла создать одноразовую форму. Изначально усилитель был создан совместно Организацией по вакцинам и инфекционным заболеваниям (VIDO) Университета Саскачевана, Международным институтом вакцин, Университетом Британской Колумбии и Университетом Далхаузи при финансовой поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Ключевую поддержку на различных этапах разработки обеспечила международная компания по охране здоровья животных Ceva Santé Animale, включая финансирование через ее Фонд исследований дикой природы Ceva. Директор компании Пьер-Мари Борн подчеркнул, что коала является символом уникального природного наследия Австралии, и ее сохранение имеет глобальное значение.

Кроме того, вакцина была разработана с учетом практической применимости: она требует всего одной дозы. Это особенно важно при работе с дикими животными, так как снижает стресс от вмешательства и облегчает организацию полевых мероприятий.