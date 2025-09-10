Почти половина больных диабетом не знают, что у них есть это заболевание

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало, что значительная часть людей с диабетом в мире остается без диагноза или не получает надлежащего лечения. Анализ был проведен Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) Медицинской школы Вашингтонского университета совместно с международной сетью исследователей. Ученые изучили "каскад" оказания медицинской помощи при диабете среди мужчин и женщин всех возрастов в 204 странах и территориях за период с 2000 по 2023 год.

По данным 2023 года, 44% людей старше 15 лет с диабетом не знали о своем заболевании. Особенно часто болезнь оставалась недиагностированной у молодых пациентов, несмотря на их повышенный риск долгосрочных осложнений. Среди тех, кому все же был поставлен диагноз, 91% получали лекарственную терапию. Однако только у 42% из них уровень сахара в крови находился под контролем, что означает: оптимального управления заболеванием удавалось достичь лишь у 21% всех людей с диабетом во всем мире.

Хотя за последние два десятилетия ситуация заметно улучшилась, исследование выявило выраженные региональные различия. В Северной Америке с высоким уровнем дохода диагностировали диабет чаще всего, тогда как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с высоким уровнем дохода лучше всего оказывали медикаментозную помощь. В Южной Латинской Америке наблюдались наилучшие результаты контроля уровня глюкозы у пациентов, получавших лечение. На другом полюсе – страны Центральной Африки к югу от Сахары, где менее 20% людей с диабетом знали о своем заболевании.

На фоне быстрого роста заболеваемости исследователи подчеркивают необходимость расширения программ раннего выявления диабета среди молодежи, а также улучшения доступа к лекарственным препаратам и средствам контроля уровня глюкозы, особенно в регионах с ограниченными возможностями здравоохранения. В 2022 году ВОЗ поставила задачу: к 2030 году диагностировать диабет у 80% пациентов.