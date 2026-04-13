На этой неделе ожидается жара: рекомендации МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и метеослужба Израиля предупреждают о надвигающейся волне жары: пик придется на среду-пятницу, 15-17 апреля.

В МАДА призывают граждан пить не менее трех литров воды в день, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности не работать в самые жаркие часы. Особое внимание просят уделить детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. В службе также напоминают, что нельзя оставлять детей в закрытом автомобиле даже на минуту.

При признаках теплового удара – спутанности сознания, головокружении или изменении состояния – в МАДА советуют немедленно переместить пострадавшего в тень, начать охлаждение и звонить в экстренную службу по номеру 101.