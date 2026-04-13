Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 апреля, температура немного повысится. Переменная облачность. Местами слабые дожди.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 17-29, в Беэр-Шеве – 10-23, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник – повышение температуры, малооблачно. В среду-четверг – жарко, дымка. В пятницу – жарко, дожди. В субботу температура понизится, переменная облачность. В воскресенье ожидается повышение температуры, солнечно.