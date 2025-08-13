Дуновение в ракушку может помочь облегчить апноэ во сне

Исследование показало, что звук, издаваемый морской ракушкой, может способствовать облегчению симптомов апноэ во сне. Специалисты по заболеваниям, от которых страдают люди по всему миру, осторожно отнеслись к этим выводам, подчеркнув необходимость дальнейших исследований.

Согласно результатам работы, выдувание воздуха в раковину может помочь ослабить проявления нарушений сна, распространенных среди миллионов британцев. Так называемое "трубление в раковину" или "трубление в шанкх" – древняя практика, при которой человек делает глубокий вдох, а затем выдыхает в спиралевидную морскую раковину. Ученые утверждают, что этот метод способен улучшить качество сна у людей с обструктивным апноэ сна (ОАС) – состоянием, которое часто требует использования громоздких и неудобных медицинских устройств.

ОАС проявляется в виде периодических остановок дыхания во сне. К характерным признакам относятся громкий храп, а также звуки, напоминающие удушье или свист. В исследовании, проведенном учеными из Центра лечения сердечно-сосудистых заболеваний и научно-исследовательского института Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпуре (Индия), участвовали 30 пациентов в возрасте от 19 до 65 лет, страдающих данным расстройством.

Около половины участников обучили технике выдувания воздуха в раковину, а остальные выполняли упражнения на глубокое дыхание. Обеим группам рекомендовали практиковать выбранный метод минимум по 15 минут пять раз в неделю. Через шесть месяцев выяснилось, что у практиковавших трубление в шанкх дневная сонливость снизилась на 34%. Также у них ночью фиксировался более высокий уровень кислорода в крови, а количество эпизодов обструктивного апноэ сна в среднем уменьшилось на 4-5 случаев в час.

Основным способом лечения апноэ сна считается применение аппарата CPAP – устройства, которое во время сна подает в нос и горло пациента поток сжатого воздуха через специальную маску. Ранее также было установлено, что игра на духовых инструментах способна оказывать положительный эффект при этом нарушении. Хотя такие аппараты достаточно эффективны, их ношение нередко вызывает дискомфорт. Это подтолкнуло ученых к мысли, что трубление в шанкх может стать перспективной альтернативой. В ближайшем будущем планируется провести более масштабное исследование с привлечением нескольких клиник.