Израиль

"Кан": Нетаниягу провел консультации по ракетной программе Ирана

время публикации: 21 декабря 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 20:57
"Кан": Нетаниягу провел консультации по ракетной программе Ирана
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций с представителями системы безопасности, посвященных попыткам Ирана восстановить и нарастить ракетный потенциал после последнего противостояния.

Ведущие израильские СМИ в течение дня 21 декабря обсуждали угрозу новой войны с Ираном. 12-й телеканал напоминает, что перед последней войной с Ираном Нетаниягу заявлял, что ракетная программа Тегерана представляет "немедленную экзистенциальную угрозу Израилю". Во время войны Израилю удалось уничтожить около половины пусковых установок, часть арсенала и производственных мощностей, но Ирану удалось восстановить производство без посторонней помощи.

Дани Ситринович, исследователь Института исследований национальной безопасности, в интервью N12 заявил, что Иран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее ожидаемого, поскольку у него есть и знания, и опыт. Для Ирана следующая война – это лишь вопрос времени. По оценкам телеканала NBC, Иран может увеличить свои производственные мощности до 3 тысяч ракет в год.

Согласно сообщениям телеканалов "Кан-11", "Кешет-12", во время визита в США Нетаниягу представит Трампу различные варианты решения иранской проблемы. Но, как отмечает "Кан-11", в том, что касается ядерной программы Тегерана, Трамп полностью на стороне Израиля. Вместе с тем в Иерусалиме сомневаются в том, что Трамп даст "зеленый свет" на удар по Ирану, который может привести к эскалации напряженности в регионе.

