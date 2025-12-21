Родители солдат, погибших в результате подрыва БТР, требуют от ЦАХАЛа результаты расследования

25 июня в ходе боевых действий на юге Газы погибли семь военнослужащих 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак". Солдаты находились в бронетранспортере "Пума", в котором была сломана крышка люка. Через люк боевик забросил взрывное устройство внутрь БТР.

Семьи погибших военнослужащих хотят знать, при каких обстоятельствах погибли их сыновья. Но ЦАХАЛ отказывается предоставить им копию отчета с результатами внутреннего расследования.

По информации телеканала "Кан-11", такой отчет существует и несколько месяцев назад он был передан командованию Южного округа. Семьи надеялись, что после этого им будет передана копия, но этого не произошло. Телеканал сообщил, что недавно командир бригады посетил семьи погибших и устно ознакомил их с несколькими пунктами отчета.

В результате взрыва бронетранспортера 25 июня 2025 года на юге сектора Газы погибли:

Лейтенант Матан Шай Яшиновски, 21 год, из Кфар-Йоны, командир взвода.

Старший сержант Ронель Бен-Моше, 20 лет, из Реховота.

Старший сержант Нив Радиа, 20 лет, из Эльяхина.

Сержант Ронен Шапиро, 19 лет, из Мазкерет-Батьи.

Сержант Шахар Маноав, 21 год, из Ашкелона.

Сержант Мааян Барух Перлштейн, 20 лет, из Ашкелона.

Старший сержант Алон Давидов, 21 год, из Кирьят-Яма.