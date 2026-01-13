Трагедия в Новокузнецке, в роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев

В Новокузнецке (Кемеровская область – Кузбасс, РФ) в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1, который был закрыт на карантин по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, за новогодние праздники умерли девять младенцев, сообщает ТАСС.

Причины смерти устанавливаются.

После сообщений о гибели новорожденных прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. В следственном отделе по Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Росздравнадзор сообщил ТАСС, что территориальный орган ведомства проверяет организацию медицинской помощи роженицам и младенцам в этом роддоме.

Комиссия минздрава Кузбасса выезжала для оценки ситуации в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов во время прямого эфира в соцсетях.