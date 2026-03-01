x
01 марта 2026
последняя новость: 20:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Больница "Ихилов" сообщила о смерти 102-летнего мужчины, упавшего по дороге в бомбоубежище

время публикации: 01 марта 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 19:04
Matanya Tausig/Flash90

Врачи больницы "Ихилов" сообщили о смерти 102-летнего пациента, доставленного в приемное отделение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Мужчина споткнулся по дороге в бомбоубежище во время сигнала тревоги. Парамедики рассказывали, что обнаружили мужчину лежавшим под лестницей в подъезде, он был без сознания.

102-летний мужчина получил тяжелые травмы, споткнувшись по дороге в бомбоубежище