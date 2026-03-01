Больница "Ихилов" сообщила о смерти 102-летнего мужчины, упавшего по дороге в бомбоубежище
время публикации: 01 марта 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 19:04
Врачи больницы "Ихилов" сообщили о смерти 102-летнего пациента, доставленного в приемное отделение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
Мужчина споткнулся по дороге в бомбоубежище во время сигнала тревоги. Парамедики рассказывали, что обнаружили мужчину лежавшим под лестницей в подъезде, он был без сознания.