Больница "Ихилов" сообщила о смерти 102-летнего мужчины, упавшего по дороге в бомбоубежище

Врачи больницы "Ихилов" сообщили о смерти 102-летнего пациента, доставленного в приемное отделение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Мужчина споткнулся по дороге в бомбоубежище во время сигнала тревоги. Парамедики рассказывали, что обнаружили мужчину лежавшим под лестницей в подъезде, он был без сознания.