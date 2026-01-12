Минздрав призвал больницы подготовиться к быстрому переходу от обычного режима к чрезвычайному

На фоне нарастающей напряженности с Ираном министерство здравоохранения разослало всем израильским больницам письмо с описанием процедуры процедурами быстрого перехода к режиму чрезвычайной ситуации. В письме, подписанном заместителем генерального директора министерства Сефи Менделовичем, говорится, что речь идет об обновлении существующих инструкций с учетом уроков последней войны.

В документе, основные положения которого опубликованы сайтом "Мако", указано, что при объявлении чрезвычайной ситуации больницы должны перейти на 12-часовые смены, прекратить амбулаторную деятельность, обеспечить готовность к приему пострадавших при массовых инцидентах и быстро сократить количество госпитализированных пациентов на 50%. Кроме того, предусмотрен переход к работе в защищенных помещениях и подвалах, а также полная остановка деятельности частных больниц и хирургических клиник с выпиской всех пациентов.

В министерстве подчеркнули, что изменений в текущих инструкциях нет, и вся система здравоохранения находится в режиме готовности "Б", что не требует активных действий на данном этапе. Обновленные процедуры будут применяться только при изменении уровня готовности.