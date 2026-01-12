x
12 января 2026
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 17:41
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав призвал больницы подготовиться к быстрому переходу от обычного режима к чрезвычайному

Минздрав
время публикации: 12 января 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 17:41
Минздрав призвал больницы подготовиться к быстрому переходу от обычного режима к чрезвычайному
Chaim Goldberg/Flash90

На фоне нарастающей напряженности с Ираном министерство здравоохранения разослало всем израильским больницам письмо с описанием процедуры процедурами быстрого перехода к режиму чрезвычайной ситуации. В письме, подписанном заместителем генерального директора министерства Сефи Менделовичем, говорится, что речь идет об обновлении существующих инструкций с учетом уроков последней войны.

В документе, основные положения которого опубликованы сайтом "Мако", указано, что при объявлении чрезвычайной ситуации больницы должны перейти на 12-часовые смены, прекратить амбулаторную деятельность, обеспечить готовность к приему пострадавших при массовых инцидентах и быстро сократить количество госпитализированных пациентов на 50%. Кроме того, предусмотрен переход к работе в защищенных помещениях и подвалах, а также полная остановка деятельности частных больниц и хирургических клиник с выпиской всех пациентов.

В министерстве подчеркнули, что изменений в текущих инструкциях нет, и вся система здравоохранения находится в режиме готовности "Б", что не требует активных действий на данном этапе. Обновленные процедуры будут применяться только при изменении уровня готовности.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2026

Трамп: США готовы к ударам по Ирану, Тегеран хочет вести переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2026

Загадочное сообщение Белого дома вызвало волну спекуляций о возможной операции против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 января 2026

Telegraph: Пентагон предупредил Трампа, что на подготовку к удару по Ирану нужно больше времени