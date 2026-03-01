Подозрение на проникновение террористов в поселок Цур Ицхак
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:57
В поселке Цур Ицхак в округе Шарон прозвучал сигнал тревоги в связи с подозрением на проникновение террористов.
Жителям поселка рекомендуется закрыть двери, зайти в защищенные помещения, сесть ниже уровня окон.
Из армии сообщили, что тревога была объявлена после того, как было обнаружено повреждение целостности заградительного сооружения вокруг поселка.
Военные прочесывают территорию поселка.