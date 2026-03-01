x
01 марта 2026
Подозрение на проникновение террористов в поселок Цур Ицхак

Иудея и Самария
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:57
Подозрение на проникновение террористов в поселок Цур Ицхак
Yossi Aloni/Flash90

В поселке Цур Ицхак в округе Шарон прозвучал сигнал тревоги в связи с подозрением на проникновение террористов.

Жителям поселка рекомендуется закрыть двери, зайти в защищенные помещения, сесть ниже уровня окон.

Из армии сообщили, что тревога была объявлена после того, как было обнаружено повреждение целостности заградительного сооружения вокруг поселка.

Военные прочесывают территорию поселка.

