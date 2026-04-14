Выявлены ранние факторы, провоцирующие развитие рака поджелудочной железы

Протоковая аденокарцинома – самый распространенный вид рака поджелудочной железы, при котором пятилетняя выживаемость остается очень низкой. Заболевание обычно начинается с обратимого состояния – ацинарно-протоковой метаплазии, когда клетки меняют свои свойства, но еще способны восстановиться после повреждений или воспаления. Однако при наличии онкогенных мутаций этот процесс может продолжаться и в итоге привести к развитию опухоли.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, ученые определили клеточные механизмы, связанные с метаболическими изменениями при переходе от метаплазии к раку. Эти данные могут помочь находить способы лечения доброкачественных изменений до их превращения в злокачественные. Как отмечает команда, несмотря на хорошее понимание того, как выглядят и ведут себя опухоли поджелудочной железы, механизмы их злокачественного превращения остаются недостаточно изученными.

В рамках работы ученые провели секвенирование РНК, чтобы выявить ключевые клеточные пути, участвующие в метаплазии и формировании предраковых изменений. Они обнаружили повышенные уровни двух ферментов – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и малатдегидрогеназы 1. Эксперименты на мышах показали, что снижение активности каждого из этих ферментов приводит к увеличению числа предраковых поражений. Оба фермента участвуют в выработке НАДФН – молекулы, необходимой для синтеза липидов и нуклеиновых кислот, а также для защиты клеток от повреждений, вызванных активными формами кислорода. Когда уровень этих ферментов снижается, в клетках накапливаются активные формы кислорода. При этом рост предраковых изменений можно было подавить с помощью антиоксидантов – глутатиона или N-ацетилцистеина. Подобные результаты были получены и при анализе тканей поджелудочной железы человека.

Интересно, что хотя оба фермента связаны с выработкой НАДФН, именно потеря малатдегидрогеназы 1 оказалась связана с прогрессированием рака. Это указывает на то, что разные метаболические пути играют неодинаковую роль на различных этапах развития заболевания.