Новое лекарство от облысения создано испанскими учеными

Ученые из клинической больницы Сан-Карлос в Мадриде создали препарат для лечения андрогенетической алопеции – формы выпадения волос, известной также как фолликулит.

По данным специалистов, различными видами алопеции страдают около 80 миллионов жителей США – примерно 50 миллионов мужчин и 30 миллионов женщин, при этом у женщин заболевание проявляется иначе, чем у мужчин. У мужчин выпадение волос обычно сопровождается отступлением линии роста и образованием залысин, тогда как у женщин волосы становятся тоньше в области пробора, но полная потеря волос встречается редко.

В исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Research and Therapy, ученые применили комбинацию стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, и энергетической молекулы АТФ, чтобы обратить процесс выпадения волос у мышей, и получили поразительные результаты. У всех самцов мышей шерсть восстановилась полностью. У половины самок она отросла целиком, а у остальных – значительно. Среди самок 90% показали заметный или полный рост волос.

Заведующий отделением дерматологии клинической больницы Сан-Карлос Эдуардо Лопес Бран отметил, что их метод "объединяет регенеративный потенциал первых клеток с энергией вторых, что создает синергию и восстанавливает волосяные фолликулы, стимулируя рост волос". Хотя для подтверждения результатов нужны испытания на людях, исследование открывает многообещающие возможности в лечении облысения. Это важный и многообещающий шаг в сфере, которая имеет большой потенциал для развития.