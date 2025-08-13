Минздрав сообщает о загрязнении водоемов на севере Израиля, купание опасно

Министерство здравоохранения и министерство экологии опубликовали сообщение об аномальных результатах проб воды в определенных водоемах на севере страны, в связи с чем они уведомляют отдыхающих и местные власти о том, что вход в эти реки и купание в них могут быть опасны.

Речь идет о реках Хацбани (в районе Римского моста, гидроэлектростанции и у впадения в Иордан); Баниас (в районе моста Кфар Салад); Иордан – Гешер Йосеф, Гешер Лаавот Абашан, Гешер а-Хамиша, Гешер Хури, возле Атерета, Гешер Арик.

Также опасное количество болезнетворных микроорганизмов обнаружены в водоемах Брихат а-Мешушим, Иегудия, Заки, Джелабун, Кзив, Цальмон.

Министерство экологии не обнаружило источника загрязнения. Сообщается, что в вышеназванных районах не рекомендуется купаться до появления сообщений о нормальных результатах проб воды.