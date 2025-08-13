x
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав сообщает о загрязнении водоемов на севере Израиля, купание опасно

Экология
Минздрав
Мин.экологии
время публикации: 13 августа 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 17:55
Минздрав сообщает о загрязнении водоемов на севере Израиля, купание опасно
Rachel Alroey/Flash90

Министерство здравоохранения и министерство экологии опубликовали сообщение об аномальных результатах проб воды в определенных водоемах на севере страны, в связи с чем они уведомляют отдыхающих и местные власти о том, что вход в эти реки и купание в них могут быть опасны.

Речь идет о реках Хацбани (в районе Римского моста, гидроэлектростанции и у впадения в Иордан); Баниас (в районе моста Кфар Салад); Иордан – Гешер Йосеф, Гешер Лаавот Абашан, Гешер а-Хамиша, Гешер Хури, возле Атерета, Гешер Арик.

Также опасное количество болезнетворных микроорганизмов обнаружены в водоемах Брихат а-Мешушим, Иегудия, Заки, Джелабун, Кзив, Цальмон.

Министерство экологии не обнаружило источника загрязнения. Сообщается, что в вышеназванных районах не рекомендуется купаться до появления сообщений о нормальных результатах проб воды.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 08 июля 2025

Ученые разработали индекс для оценки состояния рек и ручьев Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 марта 2025

Минэкологии назвало 10 самых загрязняющих предприятий Израиля за 2023 год
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 января 2025

Из-за выпаса скота в заповеднике Рамат-Менаше исчезают ближневосточные тритоны
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 января 2025

Из-за бактериального загрязнения запрещено купание на нескольких пляжах Ашдода