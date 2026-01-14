Болезнь Крона может быть обнаружена за годы до появления симптомов

Ученые из Sinai Health обнаружили биомаркер в крови, который способен сигнализировать о повышенном риске развития болезни Крона за много лет до появления первых симптомов. Это достижение открывает путь к более раннему выявлению заболевания и, в перспективе, к его предупреждению, поскольку сейчас болезнь нередко диагностируют уже после серьезного поражения кишечника.

Анализ основан на выявлении иммунной реакции на флагеллин – белок, присутствующий у ряда кишечных бактерий. Как показала исследовательская группа из Научно-исследовательского института Луненфельда-Таненбаума при больнице Синай, у некоторых людей такая реакция бывает аномально высокой задолго до клинического начала болезни Крона. Результаты исследования, опубликованные в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, подчеркивают, что взаимодействие между кишечной микробиотой и иммунной системой может играть решающую роль на самых ранних стадиях развития болезни Крона.

По словам ученых, выявление антител к флагеллину за много лет до появления клинических признаков указывает на то, что эта иммунная реакция может быть вовлечена в запуск болезни Крона, а не возникать уже как следствие заболевания. Изучение подобных ранних изменений способно привести к созданию более точных методов прогнозирования, а также новых подходов к профилактике и терапии.

В исследование были включены 381 близкий родственник первой линии людей с болезнью Крона. В ходе наблюдений заболевание развилось у 77 участников. Из этой группы у 28 человек был выявлен повышенный уровень антител, то есть более чем у трети заболевших. Наиболее выраженный иммунный ответ отмечался у братьев и сестёр, что подтверждает значимую роль общих факторов среды – вывод, согласующийся с более ранними работами команды доктора Кроитору. Кроме того, ученые установили, что ранняя иммунная реакция на флагеллин бактерий семейства Lachnospiraceae была связана с воспалительными процессами в кишечнике и нарушением барьерной функции кишечной стенки – типичными признаками болезни Крона. В среднем диагноз ставился почти через два с половиной года после забора образцов крови.