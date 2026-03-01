x
01 марта 2026
01 марта 2026
01 марта 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба тыла: после обстрела Бейт-Шемеша существуют опасения за жизнь еще шести человек

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:41 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:54
Служба тыла: после удара по Бейт-Шемешу существуют опасения за жизнь еще шести человек
Yonatan Sindel/Flash90

Служба тыла сообщила о том, что по-прежнему не удалось установить связь с шестью жителями Бейт-Шемеша, которые, предположительно, находились на месте падения ракеты. Существуют серьезные опасения за их жизнь.

На месте падения ракеты продолжается разбор завалов и ведется поиск людей. Спасательные работы, по всей видимости, будут продолжаться и ночью.

Отметим, что ранее представители мэрии Бейт-Шемеша сообщали, что не удается установить местонахождение 20 человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уточнила данные по погибшим и пострадавшим в Бейт-Шемеше. По данным на 18:44, 9 человек погибли, двое получили тяжелые ранения, двое – средней тяжести, 42 человека пострадали легко.

Израиль
