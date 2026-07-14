Снят запрет на купание на хайфских пляжах, качество воды вернулось к норме

Министерство здравоохранения сообщило об отмене запрета на купание и занятия водным спортом на пляжах Хайфы, объявленного несколько дней назад в связи с загрязнением морской воды.

Напомним, запрет распространялся на Студенческий пляж, а также на отдельные участки пляжей Дадо, Замир и Бат-Галим. Предположительно, причиной загрязнения стал сброс сточных вод в Средиземное море из-за неисправности дренажной системы.

После получения нормальных проб воды запрет снят. Минздрав напоминает, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах.