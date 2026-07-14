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Снят запрет на купание на хайфских пляжах, качество воды вернулось к норме

Минздрав
Хайфа
Средиземное море
время публикации: 14 июля 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 15:27
Снят запрет на купание на хайфских пляжах, качество воды вернулось к норме
Shir Torem/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило об отмене запрета на купание и занятия водным спортом на пляжах Хайфы, объявленного несколько дней назад в связи с загрязнением морской воды.

Напомним, запрет распространялся на Студенческий пляж, а также на отдельные участки пляжей Дадо, Замир и Бат-Галим. Предположительно, причиной загрязнения стал сброс сточных вод в Средиземное море из-за неисправности дренажной системы.

После получения нормальных проб воды запрет снят. Минздрав напоминает, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

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