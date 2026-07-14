Несмотря на запрет Регев, американский дозаправщик совершил посадку в аэропорту "Бен-Гурион"

Радиостанция "Кан Бет" передала, что несмотря на запрет министра транспорта Мири Регев принимать в аэропорту имени Бен-Гурион дополнительные дозаправщики, посадку совершил самолет этого типа, следовавший из Саудовской Аравии.

По данным радиостанции, самолет получил разрешение на посадку после того, как сообщил наземным службам о заканчивающемся топливе.

Ранее Управление аэропортов сообщило, что из-за задержки с эвакуацией американских дозаправщиков из международного аэропорта Израиля начиная с 23 июля ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов, что вынудит Управление аэропортов отдать указание об отмене около 10 рейсов в день. Фактически это означает отмену 50 тысяч авиабилетов в месяц.

Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешение на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования.