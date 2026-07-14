x
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Несмотря на запрет Регев, американский дозаправщик совершил посадку в аэропорту "Бен-Гурион"

время публикации: 14 июля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:21
Несмотря на запрет Регев, американский дозаправщик совершил посадку в аэропорту "Бен-Гурион"
Chaim Goldberg/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что несмотря на запрет министра транспорта Мири Регев принимать в аэропорту имени Бен-Гурион дополнительные дозаправщики, посадку совершил самолет этого типа, следовавший из Саудовской Аравии.

По данным радиостанции, самолет получил разрешение на посадку после того, как сообщил наземным службам о заканчивающемся топливе.

Ранее Управление аэропортов сообщило, что из-за задержки с эвакуацией американских дозаправщиков из международного аэропорта Израиля начиная с 23 июля ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов, что вынудит Управление аэропортов отдать указание об отмене около 10 рейсов в день. Фактически это означает отмену 50 тысяч авиабилетов в месяц.

Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешение на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2026

Задержка вывода американских дозаправщиков из аэропорта Бен-Гурион грозит отменой 50000 авиабилетов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июня 2026

"Калькалист": половину американских дозаправщиков переведут из аэропорта Бен-Гурион на базы ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2026

Мири Регев: "Если Трамп не хочет воевать с Ираном, пусть освободит аэропорт Бен-Гурион"