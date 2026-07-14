У бывших футболистов чаще встречаются депрессия и тревожные расстройства, исследование

Бывшие профессиональные футболисты чаще сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами, чем люди, которые не занимались контактными видами спорта. Кроме того, ученые обнаружили у некоторых спортсменов изменения в структуре мозга.

В исследовании приняли участие 142 бывших профессиональных футболиста в возрасте от 30 до 60 лет и 56 здоровых людей того же возраста. Около трети экс-футболистов имели симптомы клинической депрессии, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 9%. Признаки тревожного расстройства выявили у 42% бывших спортсменов против 25% среди остальных участников.

Экс-футболисты также чаще жаловались на проблемы с концентрацией, планированием, принятием решений и выполнением повседневных задач. При этом стандартные тесты на память и когнитивные способности не выявили значительной разницы между двумя группами.

Однако МРТ показала различия в структуре мозга: у некоторых бывших игроков был обнаружен меньший объем мозговой ткани. По мнению исследователей, эти изменения могут быть связаны с последствиями многократных ударов по голове, которые футболисты получают во время игры, в том числе при ударах по мячу головой и столкновениях с другими игроками или землей. Ученые подчеркивают, что пока рано говорить о прямой связи между профессиональным футболом и нейродегенеративными заболеваниями. Для более точных выводов необходимо продолжить наблюдение за участниками исследования.