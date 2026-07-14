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Израиль

Правительство утвердило ежегодное выделение 7 млн шекелей на увековечивание памяти Голды Меир

Правительство
Законы
История
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:09
Правительство утвердило ежегодное выделение 7 млн шекелей на увековечивание памяти Голды Меир
Noam Revkin Fenton/Flash90

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу об увековечении наследия Голды Меир и поддержало соответствующий законопроект.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что документ предусматривает создание государственной корпорации, которая займется сохранением памяти о четвертом премьер-министре Израиля, исследованием женского лидерства и изучением государственного управления как инструмента строительства и обеспечения безопасности государства.

С 2026 года министерству главы правительства будут ежегодно выделять на эти цели 7 млн шекелей. Средства направят на создание мемориального комплекса, включающего музей, а также на образовательные, исследовательские, культурные и информационные проекты.

Нетаниягу заявил, что Голда Меир посвятила свою жизнь воплощению сионистской мечты и возглавляла Израиль в период тяжелых испытаний. "Центр, который планируется создать, позволит будущим поколениям познакомиться с ее историей, поучиться ее лидерским качествам и прикоснуться к важнейшей главе в истории возрождения еврейского народа на своей земле", – заявил он.

Израиль
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