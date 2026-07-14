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Израиль

Утверждено создание семи центров помощи жертвам сексуализированного насилия

Полиция
Сексуальное насилие
Правительство
время публикации: 14 июля 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 14:36
Утверждено создание семи центров помощи жертвам сексуализированного насилия
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство утвердило предложение министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и социального обеспечения Хаима Каца о создании семи специализированных центров помощи совершеннолетним пострадавшим от сексуализированного насилия. Речь идет о выполнении рекомендаций специальной комиссии, представленных еще шесть лет назад.

Как сообщает во вторник 14 июля "Кипа", центр помощи жертвам сексуализированного насилия будет создан в каждом полицейском округе, новые центры будут предоставлять комплексную помощь: сопровождение, консультации, возможность подать заявление в полицию, направление на медицинские и судебно-медицинские обследования, а также будут сопровождать пострадавших на протяжении всего уголовного процесса.

В каждом центре будут работать специально подготовленные следователи по делам о сексуализированном насилии, социальные работники и другие специалисты.

Необходимость создания таких центров объясняется значительным разрывом между количеством пострадавших и числом официальных обращений в полицию. По данным властей, ежегодно в центры помощи поступает более 50000 обращений, однако полиция открывает лишь около 6500 уголовных дел по фактам сексуализированного насилия.

Предполагается, что новые центры помогут сократить число случаев, о которых не сообщается правоохранительным органам, создав более безопасные и доступные условия для обращения за помощью.

Решение реализует рекомендации комиссии Берлинер, опубликованные еще в 2019 году. Около двух лет назад Бен-Гвир и Кац инициировали создание межведомственной рабочей группы, преобразовавшей рекомендации комиссии в практический план.

Центры будут работать под руководством министерства национальной безопасности через полицию Израиля и Национальное управление общественной безопасности в сотрудничестве с минсоцобеспечения и при координации с минздравом и минюстом. Они будут открыты в Северном, Прибрежном, Центральном, Тель-Авивском, Иерусалимском, Южном округах и в округе Иудея и Самария.

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