В Хайфе закрыли несколько пляжей из-за загрязнения морской воды

Муниципалитет Хайфы закрыл для купания несколько городских пляжей из-за нарушений показателей качества морской воды. Соответствующее распоряжение поступило от минздрава.

Запрет распространяется на Студенческий пляж, а также на отдельные участки пляжей Дадо, Замир и Бат-Галим. Предположительно, причиной загрязнения стал сброс сточных вод в Средиземное море из-за неисправности дренажной системы.

Городские власти призвали жителей и туристов не заходить в воду на закрытых участках до публикации нового уведомления.