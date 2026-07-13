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В Хайфе закрыли несколько пляжей из-за загрязнения морской воды

Хайфа
Пляжи
время публикации: 13 июля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 10:58
В Хайфе закрыли несколько пляжей из-за загрязнения морской воды
Sharon Leibel/Flash90

Муниципалитет Хайфы закрыл для купания несколько городских пляжей из-за нарушений показателей качества морской воды. Соответствующее распоряжение поступило от минздрава.

Запрет распространяется на Студенческий пляж, а также на отдельные участки пляжей Дадо, Замир и Бат-Галим. Предположительно, причиной загрязнения стал сброс сточных вод в Средиземное море из-за неисправности дренажной системы.

Городские власти призвали жителей и туристов не заходить в воду на закрытых участках до публикации нового уведомления.

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