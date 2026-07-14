Индийский океан управляет зимней засухой в Леванте

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что колебания температуры в Индийском океане позволяют за несколько месяцев предсказать зимние засухи в Восточном Средиземноморье.

Пока мировое сообщество сосредоточено на Тихом океане в ожидании феномена "Супер-Эль-Ниньо", новое исследование, опубликованное в журнале Atmospheric Research, обращает внимание на другой тропический регион.

Анализ климатических данных за семь десятилетий показал, что так называемый Диполь Индийского океана – циклический процесс изменения температуры воды – напрямую влияет на погоду в Леванте.

Положительная фаза этого диполя перестраивают атмосферную циркуляцию над Восточным Средиземноморьем и Передней Азией. Это приводит к формированию устойчивых антициклонов, которые блокируют осадки и оставляют Левант без дождей на долгие недели и даже месяцы. Особое значение имеют температурные показатели декабря, помогающие предсказать затяжные периоды засухи на исходе зимы.

Это работа имеет критическое значение для сельского хозяйства и управления водными ресурсами в регионе с острым дефицитом воды.

Анализируя процессы планетарного масштаба, ученые подчеркивают сложность и глобальную взаимосвязанность климатической системы Земли. Понимание дальних связей дает метеорологам мощный инструмент для заблаговременного сезонного прогнозирования, превосходящий по точности локальные модели.

Соавтор работы, доктор Асаф Хохман, подчеркнул: "Погода в Средиземноморье контролируется не только местными условиями. Наша работа показывает, что изменения в тропической части Индийского океана могут запускать атмосферные процессы, которые в конечном счете формируют зимние осадки в Леванте. Понимание этих дальних климатических связей дает нам ценную информацию для прогнозирования экстремальных погодных явлений за месяцы до их наступления".