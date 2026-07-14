Новые американские удары по Ирану: взрывы в Бушере и Бендер-Аббасе, есть погибшие

Днем 14 июня США нанесли новые удары по иранской территории. Согласно СМИ Исламской республики, атаке подверглись Бендер-Аббас и провинция Бушер. Канцелярия губернатора этой провинции сообщает об атаках в четырех районах.

Связанное с Корпусом стражей Исламской революции агентство "Тасним" сообщает со ссылкой на администрацию провинции Хормозган, что в Бендер-Аббасе в результате воздушного удара погибли три человека. В западной части города были слышны пять взрывов.

Идущий под флагом Либерии танкер Stolt Magnesium, который находится в Аравийском море, сообщил, что подвергся атаке "неизвестным внешним устройством". Удар был нанесен по машинному отделению, на судне возник пожар. Пострадавших нет.