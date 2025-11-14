В США зарегистрировали первый случай смерти от аллергии на мясо, возникшей после укуса клеща

Впервые в медицинской практике зафиксирован летальный случай синдрома альфа-гал, то есть аллергии на красное мясо, сообщает Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Жертвой стал 47-летний пилот, проживавший в Нью-Джерси. В июле 2024 года, через четыре часа после еды, включавшей говяжий стейк, у мужчины случился приступ сильной боли в животе, рвоты и диареи, который он сам позже охарактеризовал как состояние, близкое к смерти. Спустя две недели, после того как он съел гамбургер, симптомы вернулись, но уже с летальным исходом: через 4 часа он был найден без сознания и, несмотря на двухчасовые реанимационные мероприятия, скончался..

Изначально причиной смерти был назван "внезапный необъяснимый летальный исход", так как вскрытие не выявило значимых отклонений. Однако по настоянию вдовы и при участии медицинских экспертов было проведено дальнейшее иссследование. Анализ посмертного образца крови показал чрезвычайно высокий уровень триптазы, что соответствует самым высоким значениям, регистрируемым при смертельных случаях анафилактического шока.

Авторы исследования подчеркивают, что этот случай привлекает внимание к необходимости лучшего понимания синдрома альфа-гал. Это заболевание, возникающее после укуса клеща и вызывающее замедленную, но потенциально смертельную аллергическую реакцию на красное мясо (млекопитающих). Летом 2024-го у погибшего мужчины обнаружили около 12-13 укусов личинок клеща (Amblyomma americanum).