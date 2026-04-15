Впервые израильский хирург получил право на проведение операций по фаллопластике – хирургическому формированию фаллоса. Сайт "Мако" отмечает, что до сих пор трансгендеры были вынуждены выезжать за рубеж. Расходы на операцию, госпитализацию, перелет и проживание за границей могли достигать десятков тысяч долларов.

Доктор Эхуд Флис, заведующий отделением гендерной хирургии в больнице "Ихилов", прошел специализацию в нью-йоркской больнице "Маунт-Синай". В интервью новостной службе N12 он сообщил, что первые пациенты записаны уже на июнь. По его словам, фаллопластика принципиально сложнее уже освоенной в Израиле операции по формированию женских половых органов, которые проводят три специалиста в различных клиниках страны.