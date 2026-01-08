x
Здоровье

Одиннадцатимесячный младенец умер от осложнений кори

Инфекции
Минздрав
Погибшие
Корь
время публикации: 08 января 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 20:56
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает о смерти младенца в возрасте 11 месяцев, не имевшего фоновых заболеваний, от осложнений кори. Он не был вакцинирован. Из всех 13 случаев смерти от кори большинство умерших детей не имели фоновых заболеваний и не были привиты от кори.

Минздрав вновь напоминает: корь это высокозаразное заболевание, которое можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины. Рекомендуется делать прививку детям в возрасте одного года и в возрасте шести лет в рамках плановой программы вакцинации.

В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полтора года, младенцам в возрасте 6-11 месяцев рекомендовано сделать дополнительную дозу вакцины, если они живут в месте вспышки заболевания или отправляются в поездку в места, где наблюдается вспышка кори.

Министерство здравоохранения рекомендует непривитым, а также родителям младенцев, получивших одну дозу в возрасте 6–11 месяцев, избегать участия в массовых мероприятиях в районах вспышек из-за риска заражения.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
