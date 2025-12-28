Минздрав объявил об вспышке заболевания кори в Петах-Тикве

Министерство здравоохранения объявило об очаге заболевания кори в Петах-Тикве после того, как в городе были выявлены 12 случаев с установленной эпидемиологической связью. Один непривитый младенец госпитализирован в тяжелом состоянии с осложнением в виде пневмонии.

В связи с чрезвычайной ситуацией в городе разрешено прививать младенцев с шести месяцев досрочно. Родители десятков детей получили уведомление, что у детей был контакт с больными детьми.

Вспышка в Петах-Тикве вписывается в картину эпидемии кори в Израиле, которая длится уже несколько месяцев.С начала эпидемии от кори умерли 12 детей, подавляющее большинство из которых не были привиты.

Петах-Тиква пополнила список городов, признанных очагами заболевания, таких как Иерусалим, Бней-Брак, Модиин-Илит, Тверия.

Министерство здравоохранения призывает родителей проверить прививочный статус детей, подчеркивая, что корь – опасное заболевание, но заболевания можно избежать с помощью вакцинации.