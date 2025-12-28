x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав объявил об вспышке заболевания кори в Петах-Тикве

Минздрав
Петах-Тиква
время публикации: 28 декабря 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 21:42
Минздрав объявил об вспышке заболевания кори в Петах-Тикве
Miriam Alster/FLASH90

Министерство здравоохранения объявило об очаге заболевания кори в Петах-Тикве после того, как в городе были выявлены 12 случаев с установленной эпидемиологической связью. Один непривитый младенец госпитализирован в тяжелом состоянии с осложнением в виде пневмонии.

В связи с чрезвычайной ситуацией в городе разрешено прививать младенцев с шести месяцев досрочно. Родители десятков детей получили уведомление, что у детей был контакт с больными детьми.

Вспышка в Петах-Тикве вписывается в картину эпидемии кори в Израиле, которая длится уже несколько месяцев.С начала эпидемии от кори умерли 12 детей, подавляющее большинство из которых не были привиты.

Петах-Тиква пополнила список городов, признанных очагами заболевания, таких как Иерусалим, Бней-Брак, Модиин-Илит, Тверия.

Министерство здравоохранения призывает родителей проверить прививочный статус детей, подчеркивая, что корь – опасное заболевание, но заболевания можно избежать с помощью вакцинации.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 декабря 2025

11-месячный младенец умер от кори. Он не был вакцинирован
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 ноября 2025

Одиннадцатая смерть: годовалый малыш умер от осложнений кори
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 20 ноября 2025

Минздрав: больной корью посещал супермаркет в Бней-Браке, возможны новые случаи заражения