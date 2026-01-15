x
Здоровье

Минздрав: в Верхней Галилее выявлен шакал, зараженный бешенством

время публикации: 15 января 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:42
Минздрав: в Верхней Галилее выявлен шакал, зараженный бешенством
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля уведомило, что в поселке Рош-Пина (Верхняя Галилея) выявлен шакал, зараженный бешенством. Сообщение о зараженном животном поступило 15 января. На данный момент, по данным минздрава, нет информации о людях, которые могли подвергнуться контакту с этим шакалом.

Минздрав просит всех, кто имел контакт с этим животным или чьи домашние животные могли контактировать с ним либо с бродячими животными в районе происшествия в период с 27.12.2025 по 10.01.2026 включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения Цфата: 04-6994257, 04-6994200, либо в ближайшее бюро по месту жительства – чтобы рассмотреть необходимость профилактического лечения. В нерабочее время и в выходные рекомендуется обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также призвал родителей уточнить у детей, не контактировали ли они с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить актуальность прививок у ветеринара, и распространить информацию среди туристов и отдыхающих в регионе.

Отдельно напоминается: при укусе или царапине животным следует немедленно промыть место раны водой с мылом, обработать антисептиком и обратиться в бюро здравоохранения для оценки необходимости профилактики бешенства.

