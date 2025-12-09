11-месячный младенец умер от кори. Он не был вакцинирован

Минздрав сообщает о смерти 11-месячного ребенка от осложнений кори. У малыша не было сопутствующих заболеваний, и он не был вакцинирован от кори.

Из-за ухудшения состояния около недели назад его перевели из медицинского центра "Пория" в РАМБАМ, где он был подключен к ЭКМО. К сожалению, усилия врачей оказались напрасными, состояние ребенка вновь ухудшилось, и он скончался.

Большинство из 12 случаев смерти от кори в Израиле – это дети без сопутствующих заболеваний, которые не были привиты от кори. Минздрав вновь напоминает, что корь – это крайне заразная болезнь, которую можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины.

По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Районы, где в данный момент зафиксирована вспышка заболеваемости корью: Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Хариш, Модиин-Илит, Нацрат-Илит (Ноф а-Галиль), Кирьят-Гат, Ашдод, Цфат, Нетивот, Хайфа, Тверия, Мате-Биньямин и Ткоа. В этих районах можно прийти в "Типат Халав", в больничные кассы и в специальные пункты вакцинации без предварительной записи и сделать прививку.

Минздрав рекомендует непривитым людям и родителям младенцев в возрасте от шести до 11 месяцев, получивших только одну дозу вакцины, избегать участия в массовых мероприятиях, особенно в городах с высоким риском заражения.

Ознакомиться со статистикой заболеваемости по стране можно на специальном информационном портале министерства здравоохранения.