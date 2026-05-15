Стволовые клетки полости рта могут помочь преодолеть защиту от рака мозга

Исследователи из Университета Рединга обнаружили, что стволовые клетки из слизистой оболочки рта могут стать основой для нового подхода к лечению глиобластомы – одной из самых агрессивных форм рака мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Stem Cell Reviews and Reports.

Ученые выяснили, что стволовые клетки выделяют белки и микрочастицы, способные подавлять рост опухоли. В экспериментах на человеческих клетках глиобластомы, внедренных в мозговую ткань мышей, эти вещества замедляли распространение рака, снижали подвижность опухолевых клеток и уменьшали количество и размер новообразований. Особенно заметный эффект наблюдался при сочетании белков стволовых клеток со стандартной химиотерапией: опухоли сокращались сильнее, при этом здоровые ткани мозга не повреждались.

Исследование также показало, что белки воздействуют на один из ключевых механизмов защиты опухоли. По словам ученых, клетки глиобластомы обычно посылают сигналы, помогающие ей уклоняться от иммунного ответа и сопротивляться лечению. Белки стволовых клеток блокируют эти сигналы и одновременно активируют процессы, направленные против опухоли. Авторы работы считают особенно важным то, что такие белки можно производить и хранить без использования живых клеток. Это потенциально позволит создавать безопасные и стандартизированные препараты в больших объемах.

Глиобластома остается одной из самых трудноизлечимых форм рака мозга. Даже после операции, лучевой терапии и химиотерапии большинство пациентов живут чуть больше года. Поэтому поиск новых способов ослабить защиту опухоли считается одной из главных задач современной онкологии. Для проверки результатов исследователи использовали мозговую ткань 18 мышей, что позволило смоделировать условия, более близкие к человеческому мозгу. Авторы подчеркивают, что старались минимизировать использование животных и максимально эффективно использовать полученные ткани в нескольких исследованиях одновременно.