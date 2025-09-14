ИИ может предсказать, кто ослепнет, за годы до того, как это смогут сделать врачи

Ученые продемонстрировали, что ИИ способен предсказывать, каким пациентам необходимо лечение для укрепления роговицы и сохранения зрения. Об этих результатах сообщили на 43-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

Работа была посвящена пациентам с кератоконусом – заболеванием глаз, которое чаще всего проявляется в подростковом или юношеском возрасте и постепенно прогрессирует у взрослых. Оно встречается примерно у одного человека из 350. В легких случаях зрение удается корректировать контактными линзами, однако у некоторых заболевание развивается стремительно, и без лечения может привести к необходимости пересадки роговицы. Сейчас единственный способ понять, нужен ли пациенту курс терапии, – это длительное наблюдение за изменениями состояния его глаз. Ученые применили ИИ для анализа снимков глаз вместе с дополнительными данными и смогли точно предсказать, каким пациентам необходимо срочное лечение, а кому достаточно оставаться под наблюдением.

Исследование врачи из глазной клиники Мурфилдс в Лондоне и Университетского колледжа Лондона. В работе приняли участие пациенты, направленные в клинику Мурфилдс для обследования и наблюдения при кератоконусе. В рамках диагностики проводилось сканирование передней поверхности глаза с использованием оптической когерентной томографии (ОКТ), позволяющее оценить его форму. Всего исследователи проанализировали 36 673 ОКТ-изображения от 6684 пациентов, дополнив их другими клиническими данными.

Созданный алгоритм ИИ смог с высокой точностью предсказать, останется ли заболевание стабильным или будет прогрессировать, опираясь лишь на информацию, полученную при первом визите. На основе этих данных система распределила около двух третей пациентов в группу низкого риска, не нуждающихся в терапии, а оставшуюся треть – в группу высокого риска, которым требовалось срочное проведение кросс-линкинга. При добавлении информации со второго визита алгоритм сумел правильно классифицировать до 90% пациентов. В настоящее время ученые создают более усовершенствованный алгоритм искусственного интеллекта, обучаемый на миллионах изображений глаз. Его планируют адаптировать для решения узкоспециализированных задач – от прогнозирования развития кератоконуса до выявления глазных инфекций и наследственных заболеваний органов зрения.