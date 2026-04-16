Врач из Флориды обвинен в том, что во время операции удалил пациенту печень вместо селезенки

В США врачу предъявили уголовные обвинения после трагического случая во время операции. 44-летнего хирурга Томаса Шакновски обвинили в непредумышленном убийстве второй степени из-за смерти 70-летнего пациента в августе 2024 года, согласно NBC News. По данным прокуратуры, во время плановой лапароскопической операции по удалению селезенки врач по ошибке удалил пациенту печень. Это привело к сильной кровопотере, и мужчина скончался прямо на операционном столе.

Подозреваемого задержали во Флориде и поместили в тюрьму округа Уолтон до судебного заседания. Погибшим оказался Билл Брайан из Алабамы, которого опознала его жена Беверли. После инцидента медицинские органы штата Алабама сначала временно приостановили, а затем полностью отозвали лицензию врача. Также его водительские права во Флориде были приостановлены, а медицинская лицензия в Нью-Йорке аннулирована позже.

Следствие установило, что пациент поступил в больницу с болями в животе, и обследование показало увеличение селезенки и наличие крови в брюшной полости. Несмотря на желание пациента вернуться домой, врач в течение нескольких дней настаивал на операции. В итоге пациент согласился. Во время хирургического вмешательства у мужчины произошла остановка сердца, однако врач продолжил операцию. Позже он заявил, что причиной смерти стал разрыв аневризмы селезеночной артерии. Однако вскрытие этого не подтвердило: селезенка оказалась нетронутой, а вот печень отсутствовала.

В материалах дела также говорится о других возможных случаях врачебной ошибки. В одном эпизоде врач, как утверждается, удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в другом повредил кишечник пациента, что привело к его смерти. Ранее хирург уже урегулировал один иск о халатности, выплатив компенсацию в размере 400 тысяч долларов. Вдова погибшего подала против него отдельный гражданский иск, который пока не завершен.

Сама женщина заявила, что надеется: произошедшее поможет предотвратить подобные трагедии в будущем и убережет других пациентов от возможного вреда. При этом сам врач, согласно официальным данным, утверждает, что ранее его не отстраняли от работы и не ограничивали в профессиональной деятельности.