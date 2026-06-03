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Израиль

Нетаниягу о конфликте с Трампом: "Настоящие лидеры должны делать то, что хорошо для страны"

Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 03 июня 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 18:30
Нетаниягу о конфликте с Трампом: "Настоящие лидеры должны делать то, что хорошо для страны"
AP Photo/Alex Brandon

Нетаниягу прокомментировал телеканалу CNBC сообщения о том, что в ходе последнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп нецензурно отчитал его. Нетаниягу заявил, что между лидерами порой возникают тактические разногласия, но они успешно их преодолевают.

"Президент США – лучший друг, который когда-либо было у Израиля в Белом доме", – заявил Нетаниягу, добавив, что Трамп разделяет позицию Израиля по ключевым вопросам, касающихся в том числе, убежденности, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Сравнив себя с Черчиллем, Нетаниягу подчеркнул, что настоящие лидеры обязаны противостоять критике и действовать в интересах своей страны.

Касаясь переговоров с Ираном, Нетаниягу заявил, что иранская сторона постоянно лжет, а потому принципиально важно добиться полного демонтажа ядерных объектов.

Израильский премьер выразил поддержку дипломатическому подходу Трампа, однако предупредил, что в случае необходимости Израиль готов возобновить полномасштабные боевые действия. "Иран должен принять это во внимание", – резюмировал он.

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