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Израиль

Начальник Генштаба: "ЦАХАЛ готов возобновить боевые действия против Ирана"

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 03 июня 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 18:44
Начальник Генштаба: "ЦАХАЛ готов возобновить боевые действия против Ирана"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир вместе с командующим военно-морскими силами Эялем Харэлем посетил в среду, 3 июня, базу ВМС в Хайфе. В ходе визита Замир осмотрел ракетные катера и провел оперативное совещание с командирами.

Замир заявил, что ЦАХАЛ находится в полной боевой готовности и способен в любой момент возобновить полномасштабные боевые действия против "иранского террористического режима".

Военно-морские силы, по его словам, играют в этом ключевую роль: помимо операций в отдаленных акваториях, которые пока не подлежат огласке, флот активно действует против угроз в Ливане.

"У наших сил нет режима прекращения огня, мы используем каждую возможность для устранения угроз", – подчеркнул начальник Генштаба.

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