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Израиль

ЦАХАЛ и МАГАВ предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией

ЦАХАЛ
Контрабанда
время публикации: 03 июня 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 17:59
ЦАХАЛ и МАГАВ предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией
Пресс-служба ЦАХАЛа

Прошлой ночью бойцы специального подразделения пограничной полиции "Матилан" и силы бригады Иорданской долины предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что информация о подозрительной активности в этом районе была получена от наблюдательниц 909-го батальона.

В ходе прочесывания территории в районе границы была обнаружена сумка, в которой находились 10 пистолетов и боеприпасы.

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