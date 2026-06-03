ЦАХАЛ и МАГАВ предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией
время публикации: 03 июня 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 17:59
Прошлой ночью бойцы специального подразделения пограничной полиции "Матилан" и силы бригады Иорданской долины предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что информация о подозрительной активности в этом районе была получена от наблюдательниц 909-го батальона.
В ходе прочесывания территории в районе границы была обнаружена сумка, в которой находились 10 пистолетов и боеприпасы.
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