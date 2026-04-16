Здоровье

Минздрав продвигает запрет на смену больничной кассы в период чрезвычайного положения

Больничные кассы
Минздрав
Законы
время публикации: 16 апреля 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 07:30
"Социальная и информационная помощь"

Министерство здравоохранения опубликовало для ознакомления и возражений общественности проект постановлений по итогам военной операции "Рычание льва" и предыдущих операций.

Во время масштабных чрезвычайных ситуаций больничные кассы вынуждены справляться с исключительной нагрузкой, включая прием пациентов, переводимых из больниц в амбулаторное звено, лечение сложных пациентов и обеспечение непрерывной медицинской помощи широким слоям населения в крайне сложных условиях.

Накопленный опыт показал, что в такие периоды многочисленные переходы между больничными кассами могут создавать дополнительную нагрузку на систему и снижать ее способность обеспечивать пациентам непрерывное и качественное лечение.

Поэтому предлагается установить механизм, который позволит только в условиях широкомасштабной чрезвычайной ситуации и в соответствии с решениями уполномоченных органов временно ограничивать переходы между больничными кассами, чтобы медицинские и административные команды в кассах могли сосредоточиться на самой медицинской помощи и обеспечить непрерывность лечения для всего населения.

В минздраве подчеркивают, что даже если в чрезвычайной ситуации возникнет необходимость использовать этот инструмент, будут сохранены исключения для особых медицинских и личных случаев, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 марта 2026

Госбюджет 2026: налоговая льгота для среднего класса за счет увеличения дефицита и другие реформы
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 18 ноября 2024

Помощь зависимым людям в Израиле: лечение, поддержка, льготы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 мая 2024

Приватизация Почты Израиля и реформа полисов страхования здоровья. Экономический обзор за неделю