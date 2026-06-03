ЦАХАЛ опубликовал видео "синхронного" подрыва около 20 объектов "Хизбаллы"

Резервисты боевой группы бригады "Ифтах" в ходе ночной операции на юге Ливана обнаружили склад оружия "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что с помощью шести тонн взрывчатки практически одновременно было уничтожено более 20 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В ходе другой операции бойцы бригады "Хашмонаим" обнаружили и уничтожили заминированный склад "Хизбаллы" со взрывными устройствами.