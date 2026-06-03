ЦАХАЛ опубликовал видео "синхронного" подрыва около 20 объектов "Хизбаллы"
время публикации: 03 июня 2026 г., 20:09 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 20:44
Резервисты боевой группы бригады "Ифтах" в ходе ночной операции на юге Ливана обнаружили склад оружия "Хизбаллы".
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что с помощью шести тонн взрывчатки практически одновременно было уничтожено более 20 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
В ходе другой операции бойцы бригады "Хашмонаим" обнаружили и уничтожили заминированный склад "Хизбаллы" со взрывными устройствами.
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