Подростки, пережившие рак, стареют быстрее, чем их сверстники

Новое исследование показывает, что подростки и молодые взрослые, пережившие рак, стареют быстрее своих сверстников, не имевших этого заболевания. Ускоренное старение проявляется не только на клеточном уровне, но и в работе мозга, влияя на память, внимание и способность обрабатывать информацию. Работу возглавили ученые из Института онкологии Уилмота при Университете Рочестера. Статья опубликована в журнале Nature Communications и базируется на данных, представленных командой на конференции Американского общества гематологии в 2022 году.

Многие молодые люди, пережившие рак в детстве или подростковом возрасте, сталкиваются с трудностями в завершении учебы, построении карьеры, обретении независимости и создании семьи, а когнитивные нарушения могут значительно усложнять эти задачи. В исследовании приняли участие около 1400 пациентов, все из которых прошли лечение как минимум пять лет назад, а некоторые – десятилетия назад. Большинство страдали острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) или лимфомой Ходжкина.

Ученые подтвердили, что ускоренное клеточное и биологическое старение наблюдается у выживших независимо от вида лечения, даже если оно не затрагивало мозг. Наибольший эффект оказывает химиотерапия, способная изменять структуру ДНК и повреждать ткани и клетки. Клеточное старение тесно связано с мозговыми функциями: у людей с более высоким биологическим возрастом выявлялись значительные проблемы с памятью и вниманием. По словам авторов, у пациентов, получавших лучевую терапию на мозг, важна профилактика дальнейших когнитивных нарушений.