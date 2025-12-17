Разработан революционный анализ крови для диагностики рака легких

Ученые из Великобритании представили инновационный анализ крови, способный выявить даже одну единственную клетку рака легких, что создает возможности для значительно более ранней диагностики и непрерывного наблюдения за заболеванием.

В ходе исследования было показано, что технология инфракрасной микроспектроскопии с преобразованием Фурье (FT-IR) позволяет обнаруживать отдельные циркулирующие опухолевые клетки в образце крови. Над разработкой работала междисциплинарная команда специалистов из Университетских больниц Северного Мидлендса (UHNM), Килского университета и Университета Лафборо.

Метод основан на направлении на образец крови мощного инфракрасного излучения – по принципу схожего с сигналом пульта дистанционного управления, но значительно более интенсивного. Поскольку разные химические соединения по-разному поглощают инфракрасный свет, опухолевые клетки имеют уникальный "химический профиль", который можно распознать с помощью компьютерного анализа спектра поглощения.

По словам исследователей, такая технология может позволить врачам отслеживать течение рака в режиме реального времени, используя обычный анализ крови. Важным преимуществом метода является его относительная простота и доступность: для подготовки образцов применяются стандартные стеклянные предметные стекла, уже используемые в патологоанатомических лабораториях, что облегчает внедрение технологии в клиническую практику.

Следующим этапом станет проверка метода на более масштабных группах пациентов с целью создания быстрого автоматизированного анализа крови, который в перспективе можно интегрировать в схемы лечения рака в системе Национальной службы здравоохранения Великобритании. Команда также открыта к сотрудничеству с клиническими, научными и промышленными партнерами для дальнейшей валидации, совершенствования и внедрения диагностических инструментов на основе инфракрасной спектроскопии, а также для развития новых методов анализа данных и вычислительных технологий.