Вакцинация мальчиков против ВПЧ может искоренить рак шейки матки

Во многих странах слишком мало молодых мужчин прививаются от вируса папилломы человека (ВПЧ), и это может серьезно затруднять борьбу с раком шейки матки. Ученые из Университета Мэриленда (США) считают, что расширение вакцинации препаратом "Гардасил" на мальчиков способно предотвратить большое число онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, включая рак шейки матки, анального канала, полового члена и полости рта.

Разработанная исследователями математическая модель показывает, что в странах вроде Южной Кореи, где вакцинация против ВПЧ проводится только среди девочек, текущего уровня охвата недостаточно для формирования коллективного иммунитета к онкогенным штаммам вируса. По расчетам ученых, ситуацию могло бы изменить прививание около 65% мальчиков. Моделирование, выполненное командой, свидетельствует: если программа вакцинации в Южной Корее будет распространена и на мальчиков, страна сможет практически полностью избавиться от рака, связанного с ВПЧ, примерно за 70 лет. Хотя модель была настроена на основе корейских данных по онкологическим заболеваниям, ее можно применять и для анализа программ вакцинации в других странах.

ВПЧ – очень заразный вирус, который передается не только половым путем, но и через контакт кожи и слизистых оболочек. Он является причиной почти всех случаев рака шейки матки, от которого ежегодно умирают более 300 тысяч человек по всему миру. Первая вакцина против ВПЧ появилась в 2006 году и изначально рассматривалась как средство защиты женщин от штаммов, вызывающих рак шейки матки. Действительно, вакцинация показала высокую эффективность: за последние 20 лет в некоторых регионах заболеваемость снизилась почти на 90%.

Однако риск ВПЧ-ассоциированных онкологических заболеваний существует и для мужчин. Специалисты все чаще говорят о необходимости преодолеть сохраняющуюся "гендерную асимметрию" в вакцинационных программах и информационных кампаниях. Сегодня известно, что ВПЧ может вызывать рак анального канала, полового члена, влагалища, а также опухоли головы и шеи, но во многих странах прививки получают значительно меньше юношей, чем девушек. В Южной Корее, согласно новой модели, без вакцинации мальчиков искоренить рак шейки матки практически невозможно. Для достижения коллективного иммунитета при нынешней стратегии необходимо было бы привить 99% молодых женщин. Сейчас этот показатель составляет около 88%, чего недостаточно для полного подавления циркуляции вируса.

Включение мальчиков в программу может принципиально изменить ситуацию. Если вакцинировать 65% мужчин при сохранении текущего уровня охвата среди женщин, страна, по расчетам ученых, сможет достичь коллективного иммунитета. В связи с этим авторы исследования рекомендуют проводить вакцинацию мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет наравне с девочками, а также предлагать прививки женщинам старшего возраста, которые не были вакцинированы ранее.