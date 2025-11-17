Стволовые клетки из жировой ткани могут восстанавливать переломы позвоночника

Ученые из Осакского Метрополитен-университета выяснили, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, способны восстанавливать повреждения, подобные переломам, которые часто возникают у людей с остеопорозом – заболеванием, снижающим прочность костей. Пока что метод проверен лишь на мышах, и на людях результаты могут быть иными. Однако исследователи считают, что такой подход может стать малоинвазивным вариантом терапии костных заболеваний. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале .

Ученые подчеркивают, что такие клетки можно без труда получить даже у пожилых пациентов, и процедура практически не нагружает организм, что делает её более щадящей по сравнению с существующими методами. В эксперименте специалисты использовали крыс с повреждениями позвоночника, которые напоминают остеопоротические переломы у людей.

Стволовые клетки обладают способностью превращаться в разные типы тканей, включая костную. Исследователи стимулировали стволовые клетки жировой ткани формировать сфероиды – трехмерные клеточные структуры, которые имитируют различные ткани, в том числе костную. Затем эти сфероиды были объединены с материалом для регенерации костей – бета-трикальцийфосфатом. Результат эксперимента показал, что у лабораторных мышей восстановилась прочная и здоровая спина.

Кроме того, активизировались гены, которые регулируют процесс формирования и восстановления костной ткани. После лечения их активность значительно возросла, что дает основание полагать, что этот метод стимулирует естественные механизмы заживления.