Больной корью побывал на массовом торжестве в Бней-Браке

Министерство здравоохранения сообщает, что больной корью пациент во вторник, 11 ноября, находился на мероприятии в зале торжеств "Кетер а-Римон" на улице Ааронович, 10, в Бней-Браке. На этом мероприятии больной был с 23:00.

Минздрав просит всех гостей мероприятия и персонал, работавший в зале торжеств, связаться с телефонным центром "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

Минздрав напоминает: корь это крайне заразное заболевание, риск заражения которым можно сильно сократить с помощью безопасной и эффективной вакцинации.

По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Для младенцев в возрасте от шести до одиннадцати месяцев в районах, где наблюдается вспышка заболеваемости корью, делают дополнительную прививку.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.

Районы, в которых в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости корью: Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Хариш, Модиин-Илит, Нацрат-Илит (Ноф а-Галиль), Кирьят–Гат, Ашдод, Цфат, Нетивот, Хайфа, Тверия, Мате-Биньямин, Ткоа.